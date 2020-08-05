Кабмин снял ограничения на безвизовый въезд в РФ иностранцам для коротких командировок
10:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ разрешило обладателям служебных, а также дипломатических паспортов из ряда стран безвизовый въезд на территорию России для краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", - следует из пояснительной записки к распоряжению.
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