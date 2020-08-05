Открытие границ Черногории для россиян возмутило украинского консула

10:20 Источник: Известия

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.

«Возмущаюсь, что Россию сразу поставили в зеленую зону. Без мозгов, Карл! Напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногории наибольшее количество туристов, на данный момент совершает 13–14 авиарейсов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал он в Facebook во вторник, 4 августа.

В то же время он отметил, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и «экономической целесообразности».

«Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты», — заключил консул. Известия