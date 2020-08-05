0
0
87
НОВОСТИ

Пол Уилан прибыл в мордовскую колонию - председатель республиканской ОНК

14:32 05.08.2020 Источник: Интерфакс

Американец Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет за шпионаж, прибыл в колонию в Мордовию для отбытия наказания, подтвердил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель ОНК республики Валерий Крутов.

"Уилан прибыл в колонию N18", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что там Уилан проведет две недели карантина, после чего отправится в колонию N17. Это исправительное учреждение находится в Зубово-Полянском районе Мордовии.

4 августа Дэвид Уилан сообщил, что его брат этапирован в исправительную колонию Мордовии для отбытия наказания, назначенного ему судом за шпионаж.

"Посольство Великобритании сегодня разговаривало с кем-то из федеральной пенитенциарной системы, кто подтвердил, что Пол прибыл в республику Мордовия в прошлую субботу, 1 августа. Мы понимаем, что часто заключенным требуются недели, чтобы добраться до лагеря на тюремном поезде. По словам представителя ФСИН, Пол будет помещен на карантин на 20 дней в ИК-18, а затем переведен в ИК-17, где он будет находиться", - сказал Дэвид Уилан.

Позже адвокат Уилана подтвердила его этапирование в колонию для отбытия наказания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 05.08.2020
Финляндия заявляет, что у нее есть доказательства нарушения воздушных границ истребителями РФ
0
34
15:00 05.08.2020
Прошли первые летные испытания прототипа ракеты Starship от SpaceX
0
52
14:12 05.08.2020
В Сочи медведи загрызли 11-летнего ребенка
0
184
14:00 05.08.2020
Бюджет РФ в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов
0
173
13:32 05.08.2020
Премьер Индии заложил серебряный блок в основание самого большого храма Рамы в мире
0
183
13:20 05.08.2020
Саудовская Аравия достигла значительных успехов в разработке ядерной программы - СМИ
0
224
13:05 05.08.2020
Ефремов находился в своей машине в момент аварии - свидетель
0
195
13:00 05.08.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта
0
182
12:32 05.08.2020
За Сафроновым следили как минимум с осени 2019 года, это следует из обвинения - адвокат
0
243
12:20 05.08.2020
Индия продолжает размещение танков Т-90 на востоке Ладакха - СМИ
0
254

Возврат к списку