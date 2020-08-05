Пол Уилан прибыл в мордовскую колонию - председатель республиканской ОНК

14:32 Источник: Интерфакс

Американец Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет за шпионаж, прибыл в колонию в Мордовию для отбытия наказания, подтвердил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель ОНК республики Валерий Крутов.

"Уилан прибыл в колонию N18", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что там Уилан проведет две недели карантина, после чего отправится в колонию N17. Это исправительное учреждение находится в Зубово-Полянском районе Мордовии.

4 августа Дэвид Уилан сообщил, что его брат этапирован в исправительную колонию Мордовии для отбытия наказания, назначенного ему судом за шпионаж.

"Посольство Великобритании сегодня разговаривало с кем-то из федеральной пенитенциарной системы, кто подтвердил, что Пол прибыл в республику Мордовия в прошлую субботу, 1 августа. Мы понимаем, что часто заключенным требуются недели, чтобы добраться до лагеря на тюремном поезде. По словам представителя ФСИН, Пол будет помещен на карантин на 20 дней в ИК-18, а затем переведен в ИК-17, где он будет находиться", - сказал Дэвид Уилан.

Позже адвокат Уилана подтвердила его этапирование в колонию для отбытия наказания.