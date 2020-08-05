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Финляндия заявляет, что у нее есть доказательства нарушения воздушных границ истребителями РФ

15:12 05.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Финляндия утверждает, что у нее есть доказательства нарушения воздушных границ российскими истребителями. По данным финской погранслужбы, 28 июля два российских самолета СУ-27 вторглись в воздушное пространство Финляндии в районе города Порвоо.

По версии пограничников, истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров и пробыли над ней около минуты.

В Минобороны России заявляли, что четыре истребителя Су-27 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область не нарушая границы других государств.  Эхо Москвы

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