Истребитель РФ поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем - МО РФ
20:40 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
По данным центра, сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.
"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - сообщили в НЦУО.
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