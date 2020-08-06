Из-за новых требований СанПиНа стоимость доставки продуктов питания может вырасти в два раза
07:40 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой обращение с негативными отзывами на новый проект "Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению" - по мнению ассоциации, из-за новых требований СанПиНа к перевозке продуктов питания стоимость доставки заказов может увеличиться в два раза. Об этом в четверг написала газета "Известия" со ссылкой на документ.
По данным издания, одним из пунктов проекта предусмотрен запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и питьевая вода.
"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей. Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям", - рассказал изданию президент АКИТ Артем Соколов. Он добавил, что в настоящее время компании осуществляют совместную доставку пищевых и бытовых продуктов, но их контакт между собой исключен, так как их размещают в разных секциях транспорта.
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил "Известиям", что новые требования можно охарактеризовать как чрезмерные. Он отметил, что раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведет к дополнительным расходам из-за использования различного транспорта при перевозке грузов от поставщиков в магазины. Власенко добавил, что если новые правила будут относиться и к курьерским службам, то раздельный транспорт понадобится и им.
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