США разбираются сейчас с делами двух задержанных в РФ американцев — Белый дом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США разбирается в настоящее время с делами двух задержанных в России американских граждан, а не только штаб-сержанта Гордона Блэка. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Могу подтвердить, что есть два отдельных дела задержанных в России граждан США. Госдепартамент [США] активно добивается получения консульского доступа к обоим этим лицам. Они находились в России, не будучи связанными с американским правительством и не представляя его», — заявила Жан-Пьер. Она не уточнила, о каком втором деле идет речь.