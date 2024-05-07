США разбираются сейчас с делами двух задержанных в РФ американцев — Белый дом
22:40 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США разбирается в настоящее время с делами двух задержанных в России американских граждан, а не только штаб-сержанта Гордона Блэка. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Могу подтвердить, что есть два отдельных дела задержанных в России граждан США. Госдепартамент [США] активно добивается получения консульского доступа к обоим этим лицам. Они находились в России, не будучи связанными с американским правительством и не представляя его», — заявила Жан-Пьер. Она не уточнила, о каком втором деле идет речь.
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