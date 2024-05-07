0
0
130
НОВОСТИ

США разбираются сейчас с делами двух задержанных в РФ американцев — Белый дом

22:40 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США разбирается в настоящее время с делами двух задержанных в России американских граждан, а не только штаб-сержанта Гордона Блэка. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Могу подтвердить, что есть два отдельных дела задержанных в России граждан США. Госдепартамент [США] активно добивается получения консульского доступа к обоим этим лицам. Они находились в России, не будучи связанными с американским правительством и не представляя его», — заявила Жан-Пьер. Она не уточнила, о каком втором деле идет речь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 07.05.2024
Конфискация замороженных активов РФ откроет ящик Пандоры — глава Euroclear
0
193
21:20 07.05.2024
СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского
0
225
20:40 07.05.2024
Новый лидер шотландских националистов Джон Суинни возглавил правительство Шотландии
0
265
20:00 07.05.2024
Между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана произошла перестрелка
0
277
19:20 07.05.2024
Путин подписал новый майский указ
0
410
18:40 07.05.2024
Военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется — Лукашенко
0
381
18:00 07.05.2024
Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили НАТО предложение о сотрудничестве — СМИ
0
443
17:32 07.05.2024
Кадыров считает, что освободить Харьков и Одессу необходимо за этот месяц
0
457
17:12 07.05.2024
На сайте президента Украина появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
0
466
17:00 07.05.2024
Отработку ядерных ударов проведут в Белоруссии в рамках проверки носителей ТЯО
0
413

Возврат к списку