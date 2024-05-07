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Конфискация замороженных активов РФ откроет ящик Пандоры — глава Euroclear

22:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear, откроет ящик Пандоры, подорвет стабильность депозитария и может нанести удар по финансовым рынкам. Об этом заявила новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн в интервью бельгийской газете «Эко».

«Конфисковать суверенные российские активы — это открыть ящик Пандоры, — пояснила она. — Мы в Euroclear проводим огромное количество времени с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить последствия этого решения для нашего баланса и рисков, с которыми мы сталкиваемся. Учитывая размеры площадки и ее системное значение, любое решение, подрывающее нашу компанию, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков».

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