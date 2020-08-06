Украина запросила у Белоруссии выдачу задержанных ранее граждан России - глава МИД
12:20 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина сделала запрос в адрес Белоруссии о выдаче некоторых задержанных ранее Минском россиян, однако ответ пока не получен. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
"Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами <...>. Мы сделали запрос об их (задержанных россиян - прим. ТАСС) выдаче Украине", - сообщил он.
При этом министр добавил, что пока ответ на запрос не получен.
НОВОСТИ
- 12:32 06.08.2020
- Публикации о поступлении в вузы по целевому набору без конкурса некорректны - Минобрнауки
- 12:05 06.08.2020
- Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши
- 12:00 06.08.2020
- Задержан подозреваемый в радикализме и домогательствах имам
- 11:32 06.08.2020
- С начала президентской компании в Белоруссии задержаны более 1,3 тыс человек - правозащитники
- 11:20 06.08.2020
- В Хабаровске арестовали еще двух участников несогласованных акций в поддержку Фургала
- 11:05 06.08.2020
- США готовы выплатить до $10 млн за информацию о лицах, причастных к вмешательству в выборы
- 11:00 06.08.2020
- В России за сутки выявили 5 267 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 06.08.2020
- Госдеп счел Россию главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды
- 10:20 06.08.2020
- В Бейрут прибыл третий самолет МЧС России
- 10:05 06.08.2020
- Почти три четверти приговоров в РФ не связаны с лишением свободы - ФСИН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать