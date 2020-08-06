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Украина запросила у Белоруссии выдачу задержанных ранее граждан России - глава МИД

12:20 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сделала запрос в адрес Белоруссии о выдаче некоторых задержанных ранее Минском россиян, однако ответ пока не получен. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами <...>. Мы сделали запрос об их (задержанных россиян - прим. ТАСС) выдаче Украине", - сообщил он.

При этом министр добавил, что пока ответ на запрос не получен.

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