Лукашенко попросил не пугать Минск последствиями дела о задержанных россиянах - БелТА

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не пугать белорусских властей последствиями дела о задержанных гражданах России и призвал не политизировать его.

"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - цитирует его выступление в четверг на совещании по вопросам обеспечения безопасности президентских выборов агентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что в ситуации с задержанными россиянами власти будут руководствоваться законом. "Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - заявил президент Белоруссии.