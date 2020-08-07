Минздрав РФ предлагает исключить из автомобильной аптечки стерильные бинты и лейкопластыри

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России разработал проект приказа, которым предлагается исключить из автомобильной аптечки бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. При этом предлагается добавить стерильные салфетки и медицинские маски, говорится в тексте документа, который в опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов в пятницу.

"Из состава аптечки удалены бинты малых размеров (5м х 5см и 5м х 7см) в связи тем, что применение бинтов этого размера при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла, поскольку они используются при незначительных повреждениях. Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи. <...> Удалены стерильные бинты различных размеров и стерильный перевязочный пакет в связи с тем, что обеспечить соблюдение правил асептики при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не представляется возможным. Область ранения можно закрыть стерильными салфетками, входящими в состав аптечки и забинтовать нестерильным бинтом", - говорится в пояснительной записке в проекту приказа.

Отмечается также, что взамен удаленных перевязочных средств в аптечку добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Размер рулонного лейкопластыря предлагается увеличить, что позволит более эффективно закреплять повязки. При этом лейкопластыри бактерицидные, которые используются при мелких ссадинах, царапинах и мозолях предлагается вовсе исключить из-за неактуальности в случае ДТП.

"В состав аптечки добавлены две маски медицинские нестерильные трехслойные из нетканого материала с резинками или с завязками в связи с необходимостью защиты органов дыхания от респираторных инфекций (в том числе и при оказании первой помощи). В составе аптечки количество перчаток увеличено до двух пар, так как перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения человека, оказывающего помощь, инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости. При оказании помощи перчатки могут порваться и нуждаться в замене. Также увеличение числа перчаток позволяет оказывать первую помощь двум исполнителям", - сказано в пояснительной записке к документу.