Прокуратура требует конфисковать у Абызова 32 млрд рублей
11:20 07.08.2020 Источник: РБК
Генеральная прокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства деньги бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова в сумме свыше 32 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты. Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. РБК
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