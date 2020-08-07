Стрелков усомнился, что Украина могла выманить россиян в Белоруссию

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Стрелков усомнился в причастности спецслужб Украины к задержанию россиян в Белоруссии. Ранее «Комсомольская правда» написала об украинском следе в истории с арестом 33 граждан РФ в республике.

По утверждению источника газеты, вагнеровцев фактически выманили в Минск для перелёта в Стамбул, а оттуда — в Каракас якобы для охраны объектов «Роснефти» в Венесуэле.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (известный как Стрелков) в интервью радиостанции «Говорит Москва» невысоко оценил подготовку украинских спецслужб. По его мнению, провести такую операцию им не под силу.

«Я не могу дать ей объективную оценку. Как в анекдоте про блондинку: можно ли встретить в лесу в Подмосковье динозавра? Можно встретить, а можно и не встретить, 50 на 50. В принципе, не исключено. Я не особо высоко оцениваю деятельность спецслужб Украины, что они способны были бы провернуть такую сложную операцию и чрезвычайно эффективную. С учётом того, что пишут белорусские СМИ, есть отдельные подтверждения этой версии. Однако сложить картину целиком… Она слишком красивая, чтобы профессионал мог в неё легко поверить».

КП сообщила, что бывших членов ЧВК «Вагнер» подыскивал экс-участник боевых действий в Донбассе Артём Миляев с позывным «Шаман». Ему предстояло найти 180 человек. Билеты для группы, как выяснилось, были куплены на Украине. Игорь Стрелков сообщил «Говорит Москва», что этот человек ему незнаком.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, работают на ЧВК. СКР Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков в республике.