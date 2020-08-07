Андрей Воробьев: Воспитатели детских садов посвятили свою жизнь очень благородной профессии

12:50

Фото Павла Попова



Губернатор Московской областивручил свидетельства на право получения социальной ипотеки воспитателям подмосковных детских дошкольных учреждений. Среди будущих новоселов воспитатели и педагоги детских садов из городских округов Дзержинский, Ленинский, Молодежный, Наро-Фоминский, Одинцовский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Клин, Мытищи, Подольск, Реутов, Химки, Щелково.

Отметим, это первая церемония вручения сертификатов работникам образовательной сферы после пандемии.

"Воспитатели - люди, которые посвятили свою жизнь очень благородной профессии. Я хочу вас поблагодарить за это. Несмотря на то, что был тяжелый период, связанный с пандемией, связанный с разными ограничениями, многие из вас работали в дежурных группах, дарили свое внимание, заботу, ласку, профессионализм самым маленьким жителям нашей страны. Все это является приоритетом. Благодаря национальным проектам нашего президента в Московской области построено рекордное количество детских садов. Но какие бы сады красивые не были, какими бы уютными мы их не старались строить, все равно самое главное - это атмосфера, которую создают воспитатели, - сказал губернатор. - Вы знаете, что у нас уже долгое время работает программа социальной ипотеки. Смысл ее заключается в том, чтобы каждый человек, кто добросовестно работает, мог позволить себе планировать свое будущее".

В 2020 году работникам педагогической отрасли региона вручат 110 сертификатов на приобретение жилья. Всего в плане на текущий год выдать 365 свидетельств. Из них 130 врачам, 60 учителям, 20 молодым учителям, 30 воспитателям, 100 молодым ученым и уникальным специалистам, 25 тренерам.

"Я представляю детский сад из города Реутов, в данном учреждении я работаю 14 лет, в коррекционной группе для детей с нарушением зрения. В Московской области я уже живу 17 лет. Планирую купить квартиру в городе Реутов, чтобы удобно было ходить на работу. О программе социальной ипотеки я узнала от администрации города Реутова, сразу собрала документы, подала самая первая - 3 февраля", - рассказала журналистам воспитатель детского сада комбинированного вида №3 "Ромашка" Марина Шлык.

Стоит отметить, что региональная программа "Социальная ипотека" реализуется в Московской области с 2016 года. По условиям программы 100% стоимости квартиры оплачивается из бюджета региона, а специалист платит только проценты по кредиту. За все время реализации "Социальной ипотеки" смогли улучшить условия более 1600 профессионалов.