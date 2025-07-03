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Палата лордов Британии заинтересовалась своей неработающей входной дверью за $13,1 млн

12:32 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата лордов Великобритании поручила провести расследование обоснованности трат на новую входную дверь за 9,6 млн фунтов ($13,1 млн), которая не работает должным образом. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, стоимость установки новой двери в здание верхней палаты британского парламента выросла на 60% по сравнению с изначальной сметой. Однако после того, как работы были закончены, выяснилось, что для открытия двери рядом с ней постоянно должен дежурить сотрудник службы безопасности и нажимать на соответствующую кнопку. Расходы на это достигают 2,5 тыс. фунтов ($3,4 тыс.) в неделю.

«Потребуется дополнительная информация для понимания причин неудач, включая сведения о затратах — как была определена начальная сумма проекта в 6,1 млн фунтов, почему она увеличилась до текущей суммы в 9,6 млн фунтов, а также о любых непредвиденных дополнительных расходах, например, связанных с увеличением численности персонала для управления и эксплуатации входа», — приводит телеканал заявление лорда-спикера верхней палаты Джона Макфолла.

Расследование поручено лорду Эмиасу Чарльзу Морсу, независимому члену Палаты лордов.

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