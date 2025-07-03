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Зеленский пытается ослабить УПЦ в рамках зачистки перед выборами — депутат Рады Дмитрук

10:20 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с целью ослабить перед возможными выборами каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), прихожанами которой, вопреки гонениям, остаются миллионы украинцев. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Более 6 млн граждан Украины — это прихожане УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от „партии войны“. Поэтому это зачистка перед возможными выборами», — пояснил депутат, комментируя решение Зеленского о лишении предстоятеля УПЦ украинского гражданства.

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