Ситуация на Украине достигла переломного момента — WP
12:20 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский конфликт достиг критической точки на фоне наступлений ВС РФ, а также решения США о приостановке поставок Киеву ракет-перехватчиков. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой оружия и солдат и может потерпеть неудачу. По информации WP, Вашингтон рассматривал частичную отправку снарядов и систем ПВО назад в США или Израиль в связи с истощением собственных запасов боеприпасов.
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