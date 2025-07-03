Ситуация на Украине достигла переломного момента — WP

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский конфликт достиг критической точки на фоне наступлений ВС РФ, а также решения США о приостановке поставок Киеву ракет-перехватчиков. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой оружия и солдат и может потерпеть неудачу. По информации WP, Вашингтон рассматривал частичную отправку снарядов и систем ПВО назад в США или Израиль в связи с истощением собственных запасов боеприпасов.