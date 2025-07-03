0
0
38
НОВОСТИ

Ситуация на Украине достигла переломного момента — WP

12:20 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский конфликт достиг критической точки на фоне наступлений ВС РФ, а также решения США о приостановке поставок Киеву ракет-перехватчиков. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой оружия и солдат и может потерпеть неудачу. По информации WP, Вашингтон рассматривал частичную отправку снарядов и систем ПВО назад в США или Израиль в связи с истощением собственных запасов боеприпасов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 03.07.2025
Палата лордов Британии заинтересовалась своей неработающей входной дверью за $13,1 млн
0
31
12:05 03.07.2025
ЕС вряд ли сможет отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году — Euractiv
0
90
12:00 03.07.2025
ВСУ начали минировать Купянск
0
94
11:32 03.07.2025
Мобильный интернет будут ограничивать в Ростовской области из-за роста числа атак БПЛА
0
163
11:20 03.07.2025
Группировка «Днепр» чаще фиксирует женские голоса при переговорах ВСУ
0
175
11:05 03.07.2025
Президент Польши признался, что после ухода с поста хотел бы занять пост премьера — ТВ
0
190
11:00 03.07.2025
Около 120 курьеров, работавших на мошенников, задержаны за 10 дней — МВД РФ
0
204
10:32 03.07.2025
Пациент напал с ножом на персонал поликлиники в Иркутске, ранены двое медиков
0
254
10:20 03.07.2025
Зеленский пытается ослабить УПЦ в рамках зачистки перед выборами — депутат Рады Дмитрук
0
235
10:05 03.07.2025
По меньшей мере 4 человека погибли, 38 пропали после катастрофы с паромом у Бали — Reuters
0
250

Возврат к списку