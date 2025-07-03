12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз сталкивается с серьезными трудностями на пути к полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. Как указывает портал Euractiv, энергоресурсы из России продолжают поступать на европейский рынок.

По его данным, некоторые страны ЕС, такие как Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария, до сих пор импортируют российский уран для своих атомных электростанций. Зависимость обусловлена не только существующей инфраструктурой, но и политическими причинами, поскольку Словакия и Венгрия блокируют новый пакет санкций, отмечает Euractiv.

Согласно его информации, в 2024 году ЕС потратил почти 22 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива, что лишь на 1% меньше, чем в предыдущем году. Эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, предоставленной Евросоюзом Украине за тот же период.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года за счет увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого топлива в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.

Евросоюз за первые четыре месяца 2025 года приобрел у России газа на сумму около 5,4 млрд евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Закупки СПГ из РФ за этот период составили 3,3 млрд евро против 2,5 млрд евро годом ранее. За трубопроводный газ из РФ ЕС заплатил 2,1 млрд евро против 2,2 млрд евро в 2024 году. В целом в январе — апреле 2025 года доля России в импорте газа странами ЕС составила 16,5% (второй показатель среди всех поставщиков после США).