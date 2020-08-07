Справороссы предлагают в пять раз увеличить штрафы за отказ отвечать на запросы СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Госдуме направили на отзыв в правительство РФ законопроект, ужесточающий ответственность за отказ в предоставлении информации по запросу СМИ. Об этом в пятницу сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

Действующее законодательство предусматривает ответственность за неправомерный отказ в предоставлении такой информации в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

"Справороссы предлагают в пять раз увеличить размер наказания за игнорирование редакционных запросов, несвоевременный ответ или предоставление прессе недостоверной информации. В случае одобрения инициативы виновным придется заплатить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - раскрыл Миронов суть законопроекта.

По его словам, такая инициатива стала результатом сотрудничества с Союзом журналистов России. "Законопроект появился после недавней встречи с председателем союза Владимиром Соловьевым. Речь идет о том, чтобы приструнить чиновников и депутатов, которые необоснованно лишают СМИ доступа к информации", - добавил политик.

Парламентарий назвал игнорирование журналистских запросов повсеместной практикой. "Давно пора ужесточить наказание за хамское отношение чиновников к СМИ, а в их лице - ко всему обществу. Думаю, что и журналисты должны активнее пользоваться возможностями, которые им предоставляет законодательство", - заключил Миронов.