Справороссы предлагают в пять раз увеличить штрафы за отказ отвечать на запросы СМИ
16:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Госдуме направили на отзыв в правительство РФ законопроект, ужесточающий ответственность за отказ в предоставлении информации по запросу СМИ. Об этом в пятницу сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
Действующее законодательство предусматривает ответственность за неправомерный отказ в предоставлении такой информации в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
"Справороссы предлагают в пять раз увеличить размер наказания за игнорирование редакционных запросов, несвоевременный ответ или предоставление прессе недостоверной информации. В случае одобрения инициативы виновным придется заплатить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - раскрыл Миронов суть законопроекта.
По его словам, такая инициатива стала результатом сотрудничества с Союзом журналистов России. "Законопроект появился после недавней встречи с председателем союза Владимиром Соловьевым. Речь идет о том, чтобы приструнить чиновников и депутатов, которые необоснованно лишают СМИ доступа к информации", - добавил политик.
Парламентарий назвал игнорирование журналистских запросов повсеместной практикой. "Давно пора ужесточить наказание за хамское отношение чиновников к СМИ, а в их лице - ко всему обществу. Думаю, что и журналисты должны активнее пользоваться возможностями, которые им предоставляет законодательство", - заключил Миронов.
НОВОСТИ
- 15:32 07.08.2020
- Экспорт пшеницы из РФ на данный момент на 20% ниже прошлогоднего - Центр оценки качества зерна
- 15:12 07.08.2020
- Из Самарской области на поезде выехали на родину около 1 тыс граждан Узбекистана
- 15:00 07.08.2020
- Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием граждан РФ - БелТА
- 14:32 07.08.2020
- Защита полицейских по делу Голунова попросила допросить главу МВД
- 14:12 07.08.2020
- Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией - Гинцбург
- 14:07 07.08.2020
- Собянин рассказал о расширении программы "13 субсидий" для субъектов МСП
- 14:00 07.08.2020
- Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий
- 13:32 07.08.2020
- Обвинение запросило реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим Путина
- 13:20 07.08.2020
- Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию
- 13:05 07.08.2020
- Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать