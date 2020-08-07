В отношении главы администрации Гонконга власти США вводят санкции
20:20 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США вводят санкции против 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе американского Минфина.
"Кэрри Лам <...> напрямую ответственна за реализацию политики Пекина по подавлению свободы и демократических процессов. <...> Санкции против Лам вводятся за ее участие в разработке, принятии и выполнении закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге", - утверждается в сообщении.
Помимо Лам под рестрикции попали комиссар полиции Гонконга Крис Тан, его предшественник на этом посту Лу Вэйцун (Стивен Ло), секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, секретарь по делам юстиции Тереза Чэн (Чжэн Жохуа), секретарь по вопросам конституционного порядка и делам материковой части страны Эрик Цанг (Цзэн Говэй), генеральный секретарь Комитета по национальной безопасности в Гонконге Эрик Чань (Чэнь Гоцзи), глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин, руководитель Управления по защите национальной безопасности в Гонконге Чжэн Яньсюн, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун и его заместитель Чжан Сяомин. По мнению Вашингтона, внесенные в санкционные списки причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению [там] свободы слова и собраний".
"США поддерживают народ Гонконга, мы будем использовать наши инструменты и полномочия против тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
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