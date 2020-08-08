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Посол допустил провокацию "третьей страны" в ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами

08:40 08.08.2020 Источник: РБК

Ситуация с россиянами, задержанными в Белоруссии, могла быть спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, сообщили РБК в дипмиссии.

По его словам, российские дипломаты 6–7 августа встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, «которые по прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках».

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — заявил Мезенцев.

По его мнению, проверка Следственного комитета России подтвердит «заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты» россияне.

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