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Глава контрразведки США назвал страны, пытающиеся повлиять на выборы

09:30 08.08.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Россия, Китай и Иран находятся в числе стран, которые пытаются повлиять на результаты выборов президента США, заявил глава американской контрразведки Уильям Эванина.

В заявлении Эванины, занимающего пост директора Национального центра контрразведки и безопасности США, говорится, что иностранные державы используют "тайные и явные меры влияния", чтобы изменить результаты голосования, намеченного на 3 ноября этого года.

Действующий президент Дональд Трамп пойдет на выборы от Республиканской партии. Противостоять ему будет кандидат от демократов Джо Байден.

По словам Эванины, Россия хочет, чтобы Трамп остался в Белом доме на второй срок, а Китай, напротив, хотел бы этому помешать. Иран же пытается в целом подорвать доверие к демократическим институтам США и к президенту лично.

Разведывательные агентства США полагают, что Москва вмешивалась и в президентские выборы 2016 года. Российские власти отвергают эти обвинения.  Русская служба Би-би-си

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