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В России более половины всех преступлений составляют хищения - Генпрокуратура

10:30 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хищения являются наиболее распространенными преступлениями в РФ. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России за январь - июнь 2020 года.

"В структуре преступности более половины всех зарегистрированных в стране преступлений составляют хищения чужого имущества, среди которых самые распространенные - кражи. Начиная с мая текущего года их количество в стране начало сокращаться", - отмечается в документе. Каждый пятый факт хищения связан с кражей денежных средств с банковского счета (74 241 случай), один из десяти подобных случаев выявляется в Москве (7 848).

Вместе с тем, по данным Генпрокуратуры, доля квартирных краж относительно невысока, а их количество снизилось почти на 20%. "Наиболее распространены такие факты в первом полугодии в Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Следующими по распространенности преступлениями после краж являются мошенничества, на их долю в структуре преступности приходится 15,6%. За полугодие их зафиксировано на 26,6% больше, чем за такой же период прошлого года, каждый седьмой случай приходится на Москву.

Наряду с этим в России на 11,4% снизилось количество грабежей, на 20,2% - разбоев. В Москве случаи грабежей стали реже на треть, разбоев - более чем на четверть. Но на этом фоне продолжает увеличиваться число мелких хищений: за полгода их стало больше на треть, а общее количество составило более 12,7 тыс., каждый десятый такой факт выявлен в Кемеровской области.

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