В России более половины всех преступлений составляют хищения - Генпрокуратура
10:30 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хищения являются наиболее распространенными преступлениями в РФ. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России за январь - июнь 2020 года.
"В структуре преступности более половины всех зарегистрированных в стране преступлений составляют хищения чужого имущества, среди которых самые распространенные - кражи. Начиная с мая текущего года их количество в стране начало сокращаться", - отмечается в документе. Каждый пятый факт хищения связан с кражей денежных средств с банковского счета (74 241 случай), один из десяти подобных случаев выявляется в Москве (7 848).
Вместе с тем, по данным Генпрокуратуры, доля квартирных краж относительно невысока, а их количество снизилось почти на 20%. "Наиболее распространены такие факты в первом полугодии в Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Следующими по распространенности преступлениями после краж являются мошенничества, на их долю в структуре преступности приходится 15,6%. За полугодие их зафиксировано на 26,6% больше, чем за такой же период прошлого года, каждый седьмой случай приходится на Москву.
Наряду с этим в России на 11,4% снизилось количество грабежей, на 20,2% - разбоев. В Москве случаи грабежей стали реже на треть, разбоев - более чем на четверть. Но на этом фоне продолжает увеличиваться число мелких хищений: за полгода их стало больше на треть, а общее количество составило более 12,7 тыс., каждый десятый такой факт выявлен в Кемеровской области.
НОВОСТИ
- 11:30 08.08.2020
- Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
- 11:00 08.08.2020
- От осложнений, связанных с коронавирусом, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
- 10:00 08.08.2020
- На севере Китая от чумы умер еще один человек
- 09:30 08.08.2020
- Глава контрразведки США назвал страны, пытающиеся повлиять на выборы
- 09:00 08.08.2020
- В Самаре горят десять частных домов на площади 1,3 тыс. кв. метров
- 08:50 08.08.2020
- Ряд страны Европы смягчает, а другие, напротив, ужесточают условия, ранее веденные из-за пандемии
- 08:40 08.08.2020
- Посол допустил провокацию "третьей страны" в ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами
- 08:30 08.08.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 августа
- 22:30 07.08.2020
- Индия: В результате жесткой посадки самолета число погибших выросло до 17
- 22:20 07.08.2020
- До конца месяца Лондон и Токио намерены заключить предварительное торговое соглашение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать