Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
11:30 08.08.2020 Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.
«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту [президента] — это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — заявил Трамп.
Так президент США ответил на вопрос, что он думает о заявлении американской контрразведки относительно попыток России повлиять на будущие выборы главы государства. В нем говорилось, что Москва пытается «продвинуть» Трампа, а его основного соперника Джо Байдена, напротив, «очернить», используя для этого «целый ряд мер».
«Мне все равно, кто что говорит», — заявил Трамп. РБК
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