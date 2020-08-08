В Китае начал распространяться смертельный вирус - СМИ
18:30 08.08.2020 Источник: РБК
Как минимум в трех провинциях Китая распространяется летальный вирус, жертвами которого стали уже семь человек, передает газета Global Times.
Речь идет о вирусе SFTS, который передается человеку от клещей. Его возбудитель был выявлен еще в 2011 году, врачи не исключают, что вирус может передаваться от человека к человеку.
SFTS заразились не меньше 37 человек в провинции Цзянсу на востоке КНР, в соседней провинции Аньхой вирус выявлен у 23 человек. Также заболевание подтвердилось у жителей провинции Чжэцзян. В двух последних провинциях от вируса умерли семь человек.
При заражении у пациентов отмечается лихорадка, сильный кашель снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. По словам доктора Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, заразившиеся люди могут передавать вирус через кровь или слизистую. При этом основным путем передачи SFTS являются укусы клещей. РБК
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