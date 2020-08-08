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НОВОСТИ

В Китае начал распространяться смертельный вирус - СМИ

18:30 08.08.2020 Источник: РБК

Как минимум в трех провинциях Китая распространяется летальный вирус, жертвами которого стали уже семь человек, передает газета Global Times.

Речь идет о вирусе SFTS, который передается человеку от клещей. Его возбудитель был выявлен еще в 2011 году, врачи не исключают, что вирус может передаваться от человека к человеку.

SFTS заразились не меньше 37 человек в провинции Цзянсу на востоке КНР, в соседней провинции Аньхой вирус выявлен у 23 человек. Также заболевание подтвердилось у жителей провинции Чжэцзян. В двух последних провинциях от вируса умерли семь человек.

При заражении у пациентов отмечается лихорадка, сильный кашель снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. По словам доктора Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, заразившиеся люди могут передавать вирус через кровь или слизистую. При этом основным путем передачи SFTS являются укусы клещей.  РБК

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