Случаев вируса SFTS на территории РФ нет - Роспотребнадзор
19:30 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) на территории России нет, Роспотребнадзор имеет потенциал для противодействия ее распространению в стране. Об этом сообщила в субботу пресс- служба ведомства.
"На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее китайская газета "Глобал таймс" сообщила, что специалисты КНР предупреждают население о распространении в нескольких регионах страны довольно опасного вируса, который называется SFTS и может привести к летальному исходу.
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