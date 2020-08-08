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Случаев вируса SFTS на территории РФ нет - Роспотребнадзор

19:30 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) на территории России нет, Роспотребнадзор имеет потенциал для противодействия ее распространению в стране. Об этом сообщила в субботу пресс- служба ведомства.

"На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее китайская газета "Глобал таймс" сообщила, что специалисты КНР предупреждают население о распространении в нескольких регионах страны довольно опасного вируса, который называется SFTS и может привести к летальному исходу.

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