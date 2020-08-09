Роспотребнадзор назвал число граждан, остающихся под наблюдением по поводу COVID-19

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 241 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 241 925 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в стране проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 298 тыс. исследований.