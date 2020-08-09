Роспотребнадзор назвал число граждан, остающихся под наблюдением по поводу COVID-19
09:45 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 241 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 241 925 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего в стране проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 298 тыс. исследований.
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