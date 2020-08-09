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Лукашенко заявил, что получил из Москвы письмо "на пяти страницах" относительно ситуации с задержанием россиян

12:33 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от российского лидера Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в стране россиянами.

"Да, я упрекнул [в телефонном разговоре с Путиным] Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения", - сказал Лукашенко в воскресенье на избирательном участке, после того как отдал свой голос. Он добавил, что получил от российского президента письмо "на пяти страницах" относительно ситуации с задержанием россиян.

"Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!" - подчеркнул белорусский президент.

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