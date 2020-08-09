Причиной для задержания российских журналистов в Минске послужило отсутствие аккредитации - Захарова
17:10 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналисты российского телеканала "Дождь" были задержаны в Минске, так как у них отсутствовала аккредитация белорусских властей. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".
"Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий, - отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала она.
Мария Захарова так же сказала, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль ситуацию с задержанием журналистов телеканала "Дождь"
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что телеканал подавал документы на аккредитацию для работы 15 июня, а корреспонденты работали в Минске в ожидании ее подтверждения.
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