Причиной для задержания российских журналистов в Минске послужило отсутствие аккредитации - Захарова

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналисты российского телеканала "Дождь" были задержаны в Минске, так как у них отсутствовала аккредитация белорусских властей. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий, - отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала она.

Мария Захарова так же сказала, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль ситуацию с задержанием журналистов телеканала "Дождь"



Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что телеканал подавал документы на аккредитацию для работы 15 июня, а корреспонденты работали в Минске в ожидании ее подтверждения.





