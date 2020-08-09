Посольству РФ передадут задержанных в Минске журналистов телеканала "Дождь" для депортации - главный редактор
20:10 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные в Минске журналисты российского телеканала "Дождь" будут переданы посольству России для дальнейшей депортации, сообщил в воскресенье главный редактор канала Тихон Дзядко.
"Наших журналистов Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова везут в центральное РУВД. На них составят административные протоколы по статье 22.9 (нарушение законодательства о СМИ). После этого их передадут посольству России для депортации", - написал он в своем телеграм-канале.
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