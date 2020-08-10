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НОВОСТИ

За введение в стране ЧС из-за коронавируса выступает почти половила японцев - опрос

08:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 49% жителей Японии выступают за срочное введение в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в понедельник газетой "Иомиури".

В то же время 48% японцев высказались за осторожное рассмотрение этой инициативы, поскольку ее реализация может оказать негативное влияние на местную экономику.

Кроме того, действиями японского правительства по сдерживанию пандемии недовольны 66% респондентов, политику властей в этой сфере положительно оценивают 27%. Помимо этого, рейтинг поддержки правительства премьер-министра Синдзо Абэ составляет 37%, в предыдущем исследовании газеты, прошедшем в июле, этот показатель достигал 39%. Неодобрение действиями кабмина выражают 54% японцев, в июле к этой группе относились 52% респондентов.

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