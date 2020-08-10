За введение в стране ЧС из-за коронавируса выступает почти половила японцев - опрос
08:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 49% жителей Японии выступают за срочное введение в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в понедельник газетой "Иомиури".
В то же время 48% японцев высказались за осторожное рассмотрение этой инициативы, поскольку ее реализация может оказать негативное влияние на местную экономику.
Кроме того, действиями японского правительства по сдерживанию пандемии недовольны 66% респондентов, политику властей в этой сфере положительно оценивают 27%. Помимо этого, рейтинг поддержки правительства премьер-министра Синдзо Абэ составляет 37%, в предыдущем исследовании газеты, прошедшем в июле, этот показатель достигал 39%. Неодобрение действиями кабмина выражают 54% японцев, в июле к этой группе относились 52% респондентов.
НОВОСТИ
- 09:32 10.08.2020
- В школах РФ появятся "учителя-наставники"
- 09:20 10.08.2020
- Россияне просят выплатить еще 10 тысяч рублей в августе
- 09:05 10.08.2020
- В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые протесты - СМИ
- 09:00 10.08.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 августа
- 08:30 10.08.2020
- Для защиты от угроз со стороны КНДР Южная Корея разработает собственную систему ПРО
- 08:10 10.08.2020
- С 1 сентября ряд российских вузов намерены организовать для иностранных студентов дистанционное обучения
- 08:00 10.08.2020
- В Россию вернулись задержанные в Минске журналисты телеканала "Дождь"
- 20:30 09.08.2020
- По факту крушении легкомоторного самолета в Калужской области возбудили уголовное дело
- 20:20 09.08.2020
- По результатам экзитпола на выборах главы государства побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко
- 20:10 09.08.2020
- Посольству РФ передадут задержанных в Минске журналистов телеканала "Дождь" для депортации - главный редактор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать