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В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые протесты - СМИ

09:05 10.08.2020 Источник: Эхо Москвы

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые протесты, которые жестко разгоняли силовики. Люди вышли на улице после того, как официальные экзитполы дали действующему президенту Александру Лукашенко, баллотирующемуся на шестой срок, 80% голосов.

Тысячи огней — люди с фонариками в руках с одной стороны – и колонны автозаков и милицейских автобусов – с другой, видео из Минска публикуют местные СМИ. Колонны ОМОНа в полной омуниции, в несколько рядов, с щитами, перекрывающие дорогу. Жесткие столкновения. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, дубинки, водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты, и электрошокеры. Появились и видеозаписи, на которых видно, как они нападали и на не участвующих в протестах людей. Демонстранты же в ответ на действия силовиков закидывали их камнями и файерами, в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков.

Светлана Тихановская, ставшая единственным оппозиционным кандидатом, допущенным до выборов, призвала милицию остановить насилие, а протестующих – предотвращать провокации. В итоге десятки задержанных, но их точное количество неизвестно. Есть пострадавшие со стороны протестующих, но сколько их – неизвестно. Местные СМИ публикуют фотографии людей с разбитыми лицами, кровавыми ранами от пуль. Одного мужчину сбил автозак, о его состоянии не сообщалось. Акции прошли во многих других городах Белоруссии, некоторые из них также закончились столкновениями с милицией и задержаниями.

Дню голосования также предшествовали масштабные протесты. По предварительным данным белорусского ЦИКа, Александр Лукашенко лидирует, набирая более 80% голосов. Эхо Москвы

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