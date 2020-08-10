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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что не допустит "майдана" и не позволит разорвать страну

14:12 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну. Об этом сообщило агентство БелТА.

"То, о чем я говорил, <...> подтверждается", - заявил глава государства, комментируя вспыхнувшие в воскресенье после завершения президентских выборов столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов. "Я предупреждал: "майдана" не будет, как бы кому- то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - сказал он.

Глава государства пообещал дать адекватный ответ на попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. "Страну разорвать мы не позволим", - добавил Лукашенко.

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