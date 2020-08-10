Тихановская требует признать недействительными результаты выборов в Белоруссии

17:12 Источник: Интерфакс

Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в жалобе в ЦИК требует признать обнародованные результаты волеизъявления недействительными и пересчитать голоса на ряде участков или провести там повторное голосование. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ее штаба Анна Красулина.

"Результаты выборов, озвученные [главой ЦИК Лидией] Ермошиной, должны быть признаны недействительными, - изложила собеседница агентства содержание жалобы. - В связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой сведений. В случае невозможности проведения повторного подсчета выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании статьи 79 избирательного кодекса".