Все российские журналисты, задержанные в Белоруссии, будут освобождены сегодня - посол РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все задержанные в Белоруссии журналисты из России, которые не были отпущены ранее, будут освобождены сегодня. Об этом заявил во вторник посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Один из региональных журналистов Никита Тележенко также сейчас вместе с нашими дипломатами едет в сторону посольства. И мы ждем скорейшего завершения процедур, в результате которых Артем Важенков и Игорь Рогов покинут заведение системы ГУВД Минска, в котором они находились последние часы, - сказал он. - Это вопрос буквально не часов, а десятков минут".

"Другой информации, что кто-то из людей, связанных с журналистскими заботами, находится в подразделениях милиции, пока не имеем", - добавил Мезенцев.