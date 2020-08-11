Все российские журналисты, задержанные в Белоруссии, будут освобождены сегодня - посол РФ
22:00 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все задержанные в Белоруссии журналисты из России, которые не были отпущены ранее, будут освобождены сегодня. Об этом заявил во вторник посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
"Один из региональных журналистов Никита Тележенко также сейчас вместе с нашими дипломатами едет в сторону посольства. И мы ждем скорейшего завершения процедур, в результате которых Артем Важенков и Игорь Рогов покинут заведение системы ГУВД Минска, в котором они находились последние часы, - сказал он. - Это вопрос буквально не часов, а десятков минут".
"Другой информации, что кто-то из людей, связанных с журналистскими заботами, находится в подразделениях милиции, пока не имеем", - добавил Мезенцев.
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