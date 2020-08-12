14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Светлана Тихановская подала в ЦИК Белоруссии жалобу на итоги выборов президента. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина сообщила, что жалоба подана в связи с нарушениями законодательства при подсчёте голосов.

«Требуем их повторного подсчёта. В случае невозможности выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными», — заявила Красулина агентству «Интерфакс-Запад».

Глава МИДа Литвы сегодня анонсировал выступление Светланы Тихановской. Линас Линкявичус заявил, что она чувствует себя хорошо и намерена сделать публичное заявление. Об этом руководитель министерства написал в своём официальном Twitter. Ранее литовские власти предоставили экс-кандидату в президенты Белоруссии место для проживания. Линкявичус заявил, что на Тихановскую оказывалось давление, поэтому она была вынуждена покинуть страну. Говорит Москва