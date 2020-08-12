Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков в знак солидарности с протестующими в Белоруссии отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом республики Александром Лукашенко в 2014 году. Об этом маэстро сообщил в среду в открытом письме Лукашенко, опубликованном в социальных сетях возглавляемого им Московского международного Дома музыки.

"В 2014 году Вы наградили меня орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально- государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. <...> Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", - написал Спиваков.

Музыкант подчеркнул, что по-прежнему разделяет ценности, поощряемые орденом, но не с "правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией".

"Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране, - обратился Спиваков к Лукашенко. - Ваша "черная" сила - это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили".