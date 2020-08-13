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Япония: Более 6 тыс. человек попали в больницу с тепловыми ударами, 10 умерли от жары за неделю

08:20 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере десять человек умерли, еще 6,6 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами в Японии за период с 3 по 9 августа. Об этом в четверг сообщило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Длительная госпитализация потребовалась в 180 случаях, которые были признаны тяжелыми. Еще 2,4 тыс. человек поступили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Более половины всех пострадавших - люди пожилого возраста старше 65 лет. Они из соображений экономии могут не включать дома кондиционер или же подолгу работать в саду. Власти Японии предупреждают о необходимости тщательно следить за самочувствием в жаркие дни и пить побольше жидкости.

Текущая неделя стала самой жаркой в Японии этим летом. В ряде районов столбик термометра поднимался в течение дня выше 38 градусов, а в центральной префектуре Гумма 11 августа днем воздух прогрелся до 40,1 градуса.

Период наиболее жаркой погоды в Японии приходится на июль - август, однако уже второй год подряд в июле было больше пасмурных и дождливых дней. В прошлом году по всей стране от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.

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