На Сахалине зафиксированы самые худшие за последние 10 лет выловы горбуши - экологи

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экологи подвели предварительные итоги лососевой путины 2020 года на Сахалине и назвали их самыми худшими за последние 10 лет. Причиной таких результатов стали низкие подходы тихоокеанских лососей, сообщил в четверг ТАСС председатель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Эковахта Сахалина" призывает комиссию по регулированию вылова анадромных рыб в области как можно скорее существенно сократить объемы разрешенного вылова. Это поможет пропустить больше рыбы на нерестилища и не допустить истощения запасов горбуши. Лососевая путина началась на Дальнем Востоке 1 июня. Сахалинская область является одним из основных добытчиков в рыбной отрасли России. Объем вылова лососей в регионе в этом году утвердили на уровне более 91 тыс. тонн - на 10% больше, чем в 2019 году.

"Общий вылов горбуши, самого массового и наиболее важного для сахалинцев вида тихоокеанских лососей, на острове Сахалин без учета Курильских островов по состоянию на 11 августа 2020 года составил 7,7 тыс. тонн, что составляет треть от рекомендованного объема рыбохозяйственной наукой. Такой плохой горбушевой путины, как в 2020 году, на острове Сахалин не было как минимум в последние 10 лет", - сообщил Лисицын.