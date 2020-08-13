Иран задержал иностранный корабль в международных водах - СМИ

09:20 Источник: Эхо Москвы

Иранские вооруженные силы задержали иностранный корабль в международных водах. Как сообщается в Твиттере Центрального командования США, иранские силы поднялись на борт корабля «Wila» и взяли его под свой контроль. В задержании судна принимали участие два корабля и вертолет вооруженных сил Ирана. Цель захвата и объяснения иранской стороны не уточняются. Эхо Москвы