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Эрдоган заявил, что Турция не позволит ущемлять свои права в Средиземном море

13:00 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не позволит кому- либо ущемлять свои права в Средиземном море. Об этом заявил в четверг президент республики Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"Предпринимаемые Турцией шаги по защите своих прав и интересов в Восточном Средиземноморье стали лакмусовой бумагой как во внутренней политике, так и во внешней. Напряженность в Средиземном море нагнетает не Турция, а Греция и греческая часть Кипра. Они пытаются проигнорировать интересы Турции и турок-киприотов", - считает турецкий лидер.

В то же время Эрдоган отметил, что Турция "не претендует на права какого-либо другого государства, но одновременно с этим не позволит ущемлять свои собственные".

Отношения между Греций и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов". По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.

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