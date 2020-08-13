Госсекретарь США призвал к проведению новых выборов в Белоруссии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

"Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей", - отметил Помпео.