Госсекретарь США призвал к проведению новых выборов в Белоруссии
15:00 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.
"Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей", - отметил Помпео.
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