Кравчук высказался за более широкое применение русского языка в Донбассе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук считает возможными более широкое использование русского языка в Донбассе. Об этом Кравчук сказал в интервью "Украинскому радио".

"Не думаю, что язык вернет Донбасс. Ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И в этом регионе можно предпринять шаги по более широкому применению русского языка, это не будет нарушением украинского закона", - отметил Кравчук.