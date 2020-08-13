Кравчук высказался за более широкое применение русского языка в Донбассе
15:12 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук считает возможными более широкое использование русского языка в Донбассе. Об этом Кравчук сказал в интервью "Украинскому радио".
"Не думаю, что язык вернет Донбасс. Ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И в этом регионе можно предпринять шаги по более широкому применению русского языка, это не будет нарушением украинского закона", - отметил Кравчук.
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