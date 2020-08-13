Посла Белоруссии вызвали для объяснений в МИД Чехии
16:32 13.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Посла Белоруссии вызвали для объяснений в МИД Чешской республики. Это связано с заявлениями президента Лукашенко о том, что акции протеста в Белоруссии координировались из-за границы, в том числе из Чехии. Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек назвал подобные заявления абсолютно неуместными и потребовал доказательств от Лукашенко. Министр также подчеркнул, что народ Белоруссии имеет право высказываться, свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе. Эхо Москвы
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