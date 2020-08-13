Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Белоруссии
17:32 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - подчеркнула дипломат.
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