В Азербайджане по подозрению в коррупции задержан посол республики в Сербии
18:40 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший генеральный прокурор Азербайджана, посол страны в Сербии Эльдар Гасанов задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил в четверг отдел общественных связей Службы госбезопасности (СГБ) республики.
"В ходе финансовых проверок были выявлены обоснованные подозрения в нецелевом использовании послом Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдаром Гасановым значительной суммы бюджетных средств и других нарушениях закона. В рамках проводимого расследования Эльдар Гасанов задержан в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ.
Отмечается, что в настоящее время оперативно- следственные мероприятия по делу продолжаются.
Эльдар Гасанов занимал пост генпрокурора Азербайджана в 1995-2000 гг. В начале июля СГБ провела антикоррупционную операцию в МИД Азербайджана, в рамках которой по обвинению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве был арестован ряд высокопоставленных чиновников, в том числе начальник управления делами внешнеполитического ведомства Фархад Моллазаде и начальник консульского управления МИД республики Фаик Багиров.
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