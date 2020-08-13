В Азербайджане по подозрению в коррупции задержан посол республики в Сербии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный прокурор Азербайджана, посол страны в Сербии Эльдар Гасанов задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил в четверг отдел общественных связей Службы госбезопасности (СГБ) республики.

"В ходе финансовых проверок были выявлены обоснованные подозрения в нецелевом использовании послом Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдаром Гасановым значительной суммы бюджетных средств и других нарушениях закона. В рамках проводимого расследования Эльдар Гасанов задержан в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ.

Отмечается, что в настоящее время оперативно- следственные мероприятия по делу продолжаются.

Эльдар Гасанов занимал пост генпрокурора Азербайджана в 1995-2000 гг. В начале июля СГБ провела антикоррупционную операцию в МИД Азербайджана, в рамках которой по обвинению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве был арестован ряд высокопоставленных чиновников, в том числе начальник управления делами внешнеполитического ведомства Фархад Моллазаде и начальник консульского управления МИД республики Фаик Багиров.