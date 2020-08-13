Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
19:20 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Это следует из совместного заявления двух стран, а также США, опубликованного в четверг американским президентом Дональдом Трампом на его странице в "Твиттере".
Согласно документу, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено мирным планом Трампа. "По итогам этого дипломатического прорыва и по поддержанной ОАЭ просьбе президента Трампа, Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, которые перечислены в плане "Видение мира" президента [США], и сконцентрирует сейчас свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире", - отмечается в заявлении. В рамках соглашения стороны также намерены "продолжать свои усилия" в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и сотрудничать в сфере разработки вакцины от нового коронавируса.
Помимо этого, делегации Израиля и ОАЭ намерены в ближайшие недели провести встречу для заключения ряда двусторонних соглашений, в частности, в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения.
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