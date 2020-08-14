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В России за полтора года произошло 88 аварий с маломерными судами

11:32 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90 аварий с маломерными судами произошло в России за полтора года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"С начала текущего года произошло 38 аварий с маломерными судами, за прошедший год - 50", - уточнили в МЧС. Одой из причин таких происшествий в МЧС назвали опасное маневрирование и превышение скоростного режима на акватории. "В настоящее время единых требований к скоростному режиму на водоемах страны не установлено. Ограничения могут вводиться региональными властями с учетом особенностей водоемов в каждом регионе", - пояснили в МЧС.

За их нарушение, в частности превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановку или стоянку судна в запрещенных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или лишение права управления маломерным судном на срок до полугода.

В МЧС отметили, что водители маломерных судов вправе сами выбирать безопасную скорость, которая позволит маневрировать на акватории, не создавая угрозы для окружающих. "При этом уважение ко всем участникам движения на водоемах не менее важно, чем на автомагистралях", - добавили в министерстве. Кроме того, на маломерных судах должны использоваться спасательные жилеты, которые должны быть снабжены свистком с прикрепленным к нему шнуром и быть желтого, красного или оранжевого цветов, так как других на воде не видно.

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