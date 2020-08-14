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За ужесточение правил получения рабочих виз мигрантами выступают около 60% россиян - опрос

12:20 14.08.2020 Источник: Интерфакс

Больше половины россиян считают правильными предложения заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

"59% россиян поддержали предложение об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. 15% негативно отнеслись к подобной инициативе. Каждый четвертый затруднился с оценкой предложения Медведева (26%)", - следует из данных опроса.

Исследование показало, что в большей мере данную идею поддерживают сограждане в возрасте от 45 лет и старше (68%). Согласно опросу, российские мужчины чаще, чем женщины, выступают за ужесточение условий предоставления рабочих виз иностранцам - 65% и 53% респондентов соответственно.

Результаты исследования также показали, что за ужесточение правил выдачи рабочих виз в большей мере выступают россияне с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей (67%), среди сограждан, зарабатывающих в месяц менее 30 тыс. рублей такую позицию поддерживает каждый второй.

Как показывают данные Superjob.ru, против усложнения процедуры выступают 15% россиян, среди молодежи в возрасте до 24 лет - каждый пятый (20%).

Опрос был проведен 6-8 августа 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 338 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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