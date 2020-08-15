Страны Балтии намерены обратиться в ЕВС по вопросу исключения из организации белорусской телекомпании

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальные вещатели стран Балтии обратятся в Европейский вещательный союз (ЕВС) по вопросу продолжения членства в организации Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь на фоне сообщений о жестоком обращении с задержанными в этой стране после проведенных выборов. Об этом в субботу в эфире литовского национального радио сообщила генеральный директор гостелерадио Литвы LRT (Эл-эр-тэ) Моника Гарбачяускайте-Будрене.

"Трансляторы стран Балтии в рамках общей инициативы договорились направить в Европейский телерадиовещательный союз обращение по поводу членства в организации общественного (хотя правильнее сказать - государственного) транслятора Белоруссии, оценки его поведения в условиях происходящих в стране событий", - заявила она.

По словам Гарбачяускайте-Будрене, протестующих избивают на улицах и мучают в камерах, чего государственное телевидение Белоруссии как бы не замечает. "Вместо освещения этого рассказывается как в советские времена - о сборе урожая и трудовых победах", - утверждала гендиректор.

Она также посетовала на проблемы, с которыми сталкиваются литовские журналисты при освещении событий в Белоруссии. "Нам не выдают аккредитацию для работы в Белоруссии", - уточнила Гарбачяускайте-Будрене.